De Luca ridicolizza il blitz a Caivano: "Solo propaganda"

No a operazioni propagandistiche, sì a potenziamento delle forze di polizia sul territorio. E' la sintesi del pensiero di Vincenzo De Luca in merito al blitz delle forze dell'ordine nel Parco verde di Caivano. L'operazione di alto impatto era stata ordinata dal ministero dell'Interno dopo le violenze registrate nel rione in provincia di Napoli. Circa 400 uomini impiegati sul campo tra polizia, carabinieri, polizia metropolitana, senza contare elicotteri ed unità cinofile. Il presidente della Regione Campania, però, punta l'attenzione sugli scarsi risultati del blitz: "Tre persone denunciate per contrabbando di sigarette, sequestrati 400 grammi di hashish, 375 grammi di marijuana e 28 di cocaina. Poi hanno trovato 170 proiettili, una mazza da baseball, un coltello e una pistola finta. Se il risultato deve essere questo ne possiamo fare a meno. Prima che arrivi il blitz i criminali veri lo sanno già e se ne vanno a spasso. Non ci servono azioni propagandistiche, ma potenziamento permanente delle forze di polizia".