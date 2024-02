DOMENICA 21 APRILE ORE 10:00, WORKSHOP DANZE ORIENTLALI DAL VENTRE DELLA MADRE

PROGRAMMA:

Attraverso un percorso storico, artistico e danzante, effettueremo approfondimenti in riferimento alle conoscenze delle origini del ritmo danzato esperienziale degli antenati e personale, con l'utilizzo del corpo e dell'arte come mezzo di comunicazione e rivelazione personale. Un viaggio dentro se stessi, in un percorso a ritroso nel tempo nella storia della danza e nella propria storia personale attraverso i colori, la tela, e la densità del produrre utilizzando la terra i semi, danza la vita, dal grembo verso la superfice

cosa serve?

-abbigliamento comodo colore

-una tela misura 30 x 40

-una pianta fiorita

-un fascio di canapa da intrecciare

- tanta voglia di danzare e di fiorire

QUATTRO INCONTI

1. DOMENICA 21 APRILE 2024 ORE 10:00 - 13:00

2. DOMENICA 21 LUGLIO 2024 ORE 10:00 - 13:00

3. DOMENICA 20 OTTOBRE 2024 ORE 10:00 - 13:00

4. DOMENICA 26 GENNAIO 2025 ORE 10:00 - 13:00