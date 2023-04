“Vita e persecuzione di Giovanni Falcone”: Claudio Martelli presenta il suo libro all’IAV di Napoli

Claudio Martelli presenta il suo avvincente libro dal titolo ''Vita e persecuzione di Giovanni Falcone'' nella splendida cornice dell'IAV (In Arte Vesuvio) in via Nazario Saurio 23. Il centro culturale, situato sul lungomare di Napoli, ospiterà l'evento letterario il prossimo 15 Aprile 2023 alle ore 10:00. Discuteranno con l'autore: il Direttore de Il Mattino Francesco de Core, il Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, l'onorevole Mara Carfagna, il professore Vincenzo Maiello e l'avvocato Federico Conte. Gli organizzatori dell'evento sono Felice Iossa e il direttore artistico dell’IAV Salvatore Sannino.

Felice Iossa ha dichiarato: “Claudio Martelli è uno dei migliori ministri della giustizia che l’Italia ha mai avuto. Dopo essere diventato Ministro di grazia e giustizia nel 1999, ha scelto come collaboratore proprio Giovanni Falcone e con lui ha varato le principali leggi antimafia, ancora oggi guida di ogni azione contro la criminalità organizzata”.

In Vita e persecuzione di Giovanni Falcone (pubblicato da La nave di Teseo nel 2022), l'autore racconta la storia d'Italia, macchiata del sangue delle migliori espressioni dell'arte, della cultura, della giustizia garantista. Giovanni Falcone è la limpida espressione di questo stato di cose. È l’uomo che ha fatto conoscere la giustizia italiana nel mondo, non per le forzature giustizialiste, quanto per la corretta applicazione delle regole anche contro le peggiori organizzazioni criminali come è la mafia che dal magistrato siciliano è stata smantellata senza ricorrere ad artifici giustizialoidi. Nonostante una storia fatta di impegno e sacrificio, contro questa straordinaria figura si è scatenata la solita macchina del fango che, periodicamente ritorna nel nostro Paese.

Il direttore artistico Salvatore Sannino ha sottolineato l’importanza dell'IAV come centro culturale di Napoli: “L'IAV (In Arte Vesuvio) si appresta a diventare un vero e proprio punto di riferimento per l'arte e la cultura nella città di Napoli. Con il mare che fa da cornice alla location, il centro culturale proporrà una serie di interessanti proposte che avranno la cultura e l’arte come linea guida per rigenerare un costante un costante confronto umano dove giovani e meno giovani saranno i protagonisti”.