Venerdì 15 MARZO, al Vic' Street la Cena con delitto "La maschera maledetta"

MENU'+ SPETTACOLO

1. TAGLIERE E CALICE DI VINO € 20,00

2. CENA (TAGLIERE + PRIMO + DOLCE) € 25,00 BEVANDE ESCLUSE

3. CENA VIP (per 2 persone) MAXI TAGLIERE ARTISTI+ PRIMO PIATTO + DEGUSTAZIONE VARI DOLCI E FRUTTA + CALICE DI PROSECCO+ SPETTACOLO € 80 BEVANDE ESCLUSE

4. SUPER VIP GOLD

-Antipasti crudi di Mare

-primo piatto di mare (della tradizione Partenopea)

-Bottiglina di PROSECCO

-Frutta e Dolci

- Caffè e Amaro

€ 180,00 a coppia (VALIDO PER 2 PERSONE) ESCLUSIVAMENTE SU PRENOTAZIONE ANTICIPATA

(ad ogni menù si deve aggiungere € 3,00 servizio e coperto)



Trama: "Tutto ha inizio in una sera di fine d'inverno, Quattro amici Michela, Francesca Giovanni e Bartolomeo stanno discutendo su dove e sul come trascorrere la serata del Carnevale, indecisi sul da farsi ... stanchi delle solite feste in maschera approssimate decidono di scegliere di trascorrere il Carnevale in un posto esclusivo !!! una Chiesa sul Mare organizza una misteriosa festa in Maschera. L'antico monastero era conosciuto per la sua straordinari bellezza e per le leggende che custodiva, in tempi andati si raccontava di morti misteriose e volente e di una strana creatura che veniva dal mare ogni anno a prendere la sua offerta ......I quattro amici così come i tanti partecipanti erano increduli sui delitti e sulle leggende fantasiose e avevano deciso di partecipare all'evento. La location però era presso un scogliera sul mare e nessuno aveva l'auto ideale per raggiungere il posto indicato tranne Fabio l'amico insopportabile e pignolo che erano costretti a portasi appresso.... lo stesso amico fastidioso che il mattino seguente fu ritrovato morto dopo i festeggiamenti.



INFOLINE

FISSO 081662423

CELL.: 3356215087

CELL.: 3387981020