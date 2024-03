Opera e Lirica: I Tre Tenori al Museo Correale di Sorrento

L’agenzia Opera e Lirica srl si prepara a festeggiare il decimo anniversario di Concerti al Museo Correale di Sorrento. Un decennio di successi che ha promosso la tradizione musicale italiana e napoletana, tra le suggestive mura di uno dei musei più affascinanti della provincia di Napoli.

Dal 2015, anno del primo concerto, decine di migliaia di persone hanno avuto la possibilità di vivere un'esperienza indimenticabile: un viaggio musicale attraverso le più celebri arie d’opera italiane e una selezione di emozionanti canzoni napoletane.

Un susseguirsi di proposte culturali e di intrattenimento nella Sala degli Specchi che ha visto protagonisti come Katia Ricciarelli (2015), Incanto Quartet (2015) Concorsi internazionali di Canto lirico (2019 e 2021) con masterclass del soprano Norma Fantini (2021) e la cui punta di diamante è il format “I Tre Tenori: arie d’opera e canzoni napoletane”. Questi concerti vedono protagonisti tre giovani tenori di eccezionale talento e carriere internazionali: Francesco Fortes, Vincenzo Tremante e Alessandro Fortunato, che con le loro voci possenti emozionano il pubblico ad ogni esibizione. La professionalità dei tre tenori e la loro inimitabile capacità di coinvolgere gli spettatori, creano un'atmosfera magica che rende ogni concerto un’esperienza indimenticabile. Le loro voci sono accompagnate da Pietro Pisano al pianoforte, Andrea Montella al violino e Norma Ciervo al violoncello.

I concerti de "I Tre Tenori" non sono solo un'occasione per ascoltare musica di altissima qualità, ma anche un momento per immergersi a tutto tondo nella cultura e nell'arte italiana. La suggestiva cornice del Museo Correale, con le sue bellissime sale, pareti ricche di opere d’arte, e le luminose finestre che affacciano sul Golfo di Napoli, arricchiscono l'esperienza rendendola indimenticabile. Prima del momento musicale, vi è anche la possibilità di degustare un calice di vino passeggiando nel giardino del museo.

Nel corso di questi dieci anni, Opera e Lirica ha avuto il piacere di collaborare con alcuni dei più importanti tour operator internazionali, agenzie di viaggi e hotel della Penisola, contribuendo a far conoscere la tradizione della musica italiana e napoletana ad un pubblico sempre più ampio, con concerti sia pubblici che privati. Il forte interesse da parte degli spettatori stranieri è la conferma del valore e della qualità di questi eventi. La positiva risposta, negli anni, da parte del pubblico inglese ha convinto l’agenzia ad intraprendere una tournée, che inizierà a novembre 2024, nelle principali città inglesi, partendo da Liverpool 8 novembre e Londra 9 novembre. Per la stagione di concerti 2024 presso il Museo Correale, essi si terranno nei giorni martedì, giovedì e sabato.

I nostri “Tre Tenori” sono presenti anche sulle maggiori piattaforme di streaming musicale: Spotify, Apple Music, iTunes Store, Youtube Music, YouTube, dove hanno raggiunto decine di migliaia di visualizzazioni.

Informazioni e contatti:

Sito web: https://www.opera-lirica.com/

Email: info@operaelirica.com

Concerti privati: g.capaldo@operaelirica.com

Telefono: +39 3347391642/+39 3381218424