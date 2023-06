Sogni e intermezzi d’amore a Napoli: presentazione del libro di poesie di Igor Issorf

Prezzo non disponibile

Martedì 13 giugno 2023, alle 17.30, presso la Sala Di Stefano del PAN – Palazzo delle Arti Napoli, si terrà la presentazione della silloge poetica “SOGNI E INTERMEZZI D’AMORE A NAPOLI” di Igor Issorf – Gambini Editore.

La silloge nasce come una possibile fuga dal mondo contingente, brullo e spoglio di sentimenti, per intraprendere un viaggio nella libertà del Sentire. I moti e i sogni si susseguono e si rincorrono sul ritmo cangiante di un divenire dinamico, con immagini, suoni e visioni che si mescolano e si fondono, integrandosi per poi frammentarsi, con il pregevole contributo della lingua napoletana.

Dopo i saluti dell’Editore Gambini, ne parleranno con l’autore, il Prof. Fausto Marseglia – Poeta; la Prof.ssa M. Clotilde Cundari- Poeta. A moderare la giornalista Laura Bufano. Un incontro di Arte a tutto tondo con la partecipazione di Tommaso Tuccillo, attore e scrittore; Luca Nasti, cantante e Luminita Irimia, pittrice in estemporanea.