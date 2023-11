“Ne Young Card”, la nuova app di cashback a Giugliano: l’inaugurazione

Giugliano in campania

A Giugliano in Campania per la prima volta un sistema di Cashback che coinvolgerà le attività commerciali del territorio. A promuovere l’iniziativa l’associazione “Uniti per il Territorio” e il “Forum dei Giovani di Giugliano”.



L’inaugurazione si terrà sabato 2 dicembre 2023 presso piazza Matteotti alle ore 10:30, e vedrà protagonisti i primi 12 negozi aderenti, i quali allestiranno stand con sconti e gadget.

I partecipanti all’evento che scaricheranno l’app dalle 10:30 alle 13:30, riceveranno 2 Coin gratis direttamente sul loro account #neyoungcard.

Lo scopo dell’iniziativa è quello di incentivare il commercio sul territorio e di favorire le attività commerciali giuglianesi. Ad aderire all’app troviamo: Edicola Libreria Claudio, Di Maio Parrucchieri, MiHouse Pizza&Fritti, Piccoli Passi Outlet, Agorà Wine&More, Alma Libre Gioielli, Corso Campano Street Food, Exclusive Boutique, Smoke Brothers, La dolce vita pasticceria, Foodrink Tech Srls, Jahvè Abbigliamento.

L’app funziona attraverso un sistema automatico di cashback che concede sconti personalizzati per ogni attività commerciale. Il cashback sarà spendibile in tutti i negozi aderenti