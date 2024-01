Open Day al Museo Ferroviario di Pietrarsa: domenica 28 gennaio ingresso a 2 euro

Open Day al Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa. Domenica 28 gennaio, una promozione speciale consentirà a tutti i visitatori di accedere al sito museale della Fondazione FS con un biglietto dal prezzo di due euro

Una opportunità offerta periodicamente dalla Direzione del Museo allo scopo di avvicinare e sensibilizzare le persone, e in particolare i più giovani, alla bellezza paesaggistica, storica e culturale disponibile nella vasta area su cui sorge l‘ex opificio borbonico.

In quello che un tempo fu culla dell’industria meccanica e ferroviaria, oggi si può comprendere, attraverso l’esplorazione della ricca collezione di rotabili d’epoca, documenti e reperti unici custoditi nel Museo, il progresso tecnologico che ha portato alla nascita dell’Alta Velocità.

Partendo dal grande Padiglione delle locomotive, il visitatore è gradualmente immerso in un progressivo percorso evolutivo iniziato con la Bayard e proseguito con altre locomotive a vapore a mano a mano sempre più potenti o veloci.

Continuando la visita si giunge ai capannoni dove sono esposti veicoli a trazione diesel ed elettrica, le famose Littorine, la lussuosa Carrozza Salone del Treno Reale (poi Presidenziale), altre vetture di vario tipo (Centoporte, Cellulare, Postale), e un esemplare di treno che già nella forma aerodinamica lascia intravedere una sorta di progenitore dei moderni Frecciarossa.

Ma il Museo offre tanto altro ancora, come la possibilità di passeggiare tra verdeggianti giardini botanici, luoghi ideali per momenti di relax, o per una passeggiata educativa insieme ai più piccoli che potranno anche divertirsi ammirando i grandi plastici dei treni in miniatura, o facendo un insolito giro a bordo del trenino gommato lungo i viali che si affacciano sul bellissimo Golfo di Napoli.

Informazioni allo 081 472003, o con mail a museopietrarsa@fondazionefs.it.

IN FOTO: Carrozza reale - Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa