8 marzo al Museo: ingresso gratuito per le donne nei luoghi della cultura statali

In occasione della giornata internazionale della donna, martedì 8 marzo l’ingresso nei musei, nei parchi archeologici e nei luoghi della cultura dello Stato sarà gratuito per le donne.

Anche a Napoli, quindi, porte aperte per le donne al Palazzo Reale (dove è in programma anche la speciale visita guidata gratuita "Chi dice donna dice dono"), al Museo e Real Bosco di Capodimonte, al Museo Archeologico Nazionale, ai Parchi Archeologici di Pompei ed Ecolano e in tutti gli altri siti culturali dello Stato.

Segnaliamo inoltre che a Pompei sarà possibile visitare - con ingresso contingentato - alcuni ambienti non sempre accessibili al pubblico per via delle piccole dimensioni, che raccontano storie e abitudini di donne dell’epoca, come il complesso termale privato dei Praedia di Giulia Felice e la sezione femminile delle Terme Stabiane.