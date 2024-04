Mario Rosini Trio al Bourbon Street per una serata di emozioni e buona musica

Il Bourbon Street Jazz Club annuncia una serata indimenticabile con il Mario Rosini Trio.

Giovedì 2 maggio, alle ore 22:00, il palco del noto Jazz Club del centro antico di Napoli ospiterà il talentuoso trio composto da Mario Rosini al pianoforte e voce, Claudio Romano alla batteria e Dario Spinelli al basso, per una serata di emozioni e buona musica.

Mario Rosini è un musicista di grande talento, noto per la sua voce calda e coinvolgente e la sua abilità al pianoforte. Mario Rosini, un musicista e cantante appassionato fin dall'infanzia, ha iniziato la sua carriera partecipando a manifestazioni canore in Puglia con suo fratello Gianni. Dopo aver vinto il "Cantapuglia" nel 1976 e il Cantagiro nel 1980, ha studiato al Conservatorio Niccolò Piccinni di Bari per sette anni prima di intraprendere la carriera da solista a Milano. Ha collaborato con vari artisti e ha fatto parte di tour musicali con molti cantanti famosi dagli anni ottanta agli anni novanta. Nel 2004 ha ottenuto un contratto discografico e ha partecipato al Festival di Sanremo, arrivando secondo con il brano "Sei la vita mia". È stato anche membro del Duni Jazz Choir e docente al Conservatorio di Matera. Nel 2024 ha partecipato alla quarta edizione di The Voice Senior su Rai 1, entrando nel team di Arisa.

"Con pochi posti rimasti disponibili, l'entusiasmo per questa serata sta crescendo rapidamente e ci aspettiamo - spiega lo staff del Jazz Club - di essere sold out in pochissimo tempo. Non perdere l'opportunità di vivere un'esperienza unica al Bourbon Street Jazz Club."

Il Bourbon Street Jazz Club si trova alle spalle di Piazza Dante, in via Vincenzo Bellini.

Per prenotazioni e informazioni, contattare Laura al +39 338 825 3756.

Info anche su www.bourbonstreetjazzclub.com e alla e-mail info@bourbonstreetjazzclub.com