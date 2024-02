Live Music Funk: i Martedì al Bourbon Street a partire dalle 21:30, ingresso gratuito.

Ritornai il Format dedicato alla musica funk ideato da e realizzato da Rosa Vallefuoco, torna ad essere la nostra casa lo storico Bourbon Street Jazz Club situato nel centro della città.



Musica e divertimento sono il cuore dei dei Martedì Napoletani grazie al Concerto a cura di The Pariamient a seguire Jam Session per tutti i musicisti che lo desiderano, a disposizione un palco professionale.



The Pariemient Band:

Andres Balbucea tastiere e voce

Sergio Dileo basso

Andrea De Fazio batteria





Per info e prenotazioni: 366 5058831