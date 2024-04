“L’impresa è donna” fa tappa a Città della Scienza: una giornata di informazione e condivisione

Dopo il successo dell’ultima edizione, che ha visto tra le ospiti protagoniste anche Alessandra Clemente, “L’impresa è donna” ritorna a Napoli, questa volta nella famosa location di Città della Scienza in Via Coroglio, 57/104.

L’evento, che si terrà il 15 aprile 2024 dalle 10.00 alle 18.00, è la tappa di un tour nazionale che da anni sta coinvolgendo e cambiando la vita a centinaia di donne.

“L’impresa è donna” è una giornata di condivisioni e di formazione dedicata a tutte le donne, in cui imprenditrici e professioniste si riuniscono per un unico scopo: essere portavoce per altre donne, raccontare che essere donna non è un limite, è bellissimo.

L’evento, completamente gratuito per tutte le partecipanti, è stato pensato per tutte coloro che hanno intrapreso un’attività imprenditoriale o che sognano di avviarne una.

Verranno trasferiti i concetti chiave su come impostare le strategie e arricchire le conoscenze manageriali, confrontandosi con cinque imprenditrici di grande successo: Anna Aulico, Anna Marras, Michaela Gariboldi e Giada Melis.

Nell’arco della giornata, inoltre, verranno intervistate imprenditrici campane, ospiti speciali dell’evento, provenienti da diversi settori. L’iniziativa, senza scopo di lucro, nasce dal desiderio di fare rete fra donne.

Il libro

Durante l’evento, verranno trattati temi tratti dall’omonimo libro “L’impresa è donna”, grazie al quale tutte le donne potranno scoprire attraverso le esperienze delle protagoniste Anna Aulico, Anna Marras, Michaela Garibaldi e Giada Melis, come sia possibile abbattere gli stereotipi della società e diventare delle grandi imprenditrici, coniugando una vita piena di soddisfazioni e traguardi personali con la gestione di un’impresa prospera e redditizia.

Madrine dell’evento

Benedetta Riccio, B.R. Beauty Lab

Definita dai Media nazionali “La make-up artist dei Vip”, Benedetta Riccio è stata fotomodella e si contraddistingue per uno stile innovativo, fresco e pulito. Dopo aver lavorato diversi anni per case di moda, produzioni televisive, e agenzie per sfilate ed eventi internazionali, ha cominciato a rivolgersi al grande pubblico sui social network, spiegando le tecniche principali del Make-Up, tanto da essere premiata come la Make-Up artist più social d’Italia.

Maria De Lillo, PLC CITY

"Il futuro di PLC CITY è sempre più proiettato al femminile. Operiamo in un settore tradizionalmente maschile. Siamo una realtà strutturata con un team di 80 persone. Attualmente, il 75% del nostro team è composto da donne. Parallelamente, stiamo rafforzando il nostro impegno nell’espandere e consolidare il brand. Vogliamo replicare l’alchimia che ha generato il nostro successo, esplorando nuovi settori. Stiamo focalizzando le nostre risorse su progetti che abbracciano l’automazione industriale con un tocco distintivo. L’obiettivo è creare opportunità sempre più nuove e coinvolgenti. Entro il 2026, sarà inaugurato il nuovo quartier generale di Monte di Procida (Na), un immobile di oltre cinquemila metri quadrati, situato nel cuore del paese. Gli uffici avranno circa 300 postazioni, ma l’edificio non sarà solo la base operativa dell’azienda, ma avrà anche spazi esterni per i nostri dipendenti e la comunità".

"Abbiamo fortemente voluto di nuovo questa tappa del Tour a Napoli, - commentano i Fratelli Giordano - tra i nostri obiettivi e la responsabilità sociale che abbiamo noi come imprenditori c’è quello di supportare e incentivare l’imprenditoria e la libera professione delle donne della nostra regione. Dopo la prima edizione abbiamo raccolto tante testimonianze di donne che sono sbocciate e che hanno dato un grande slancio alla loro carriera".

Per partecipare all’evento, basta confermare la propria partecipazione sul portale EVENTI OSM, al link:

https://eventiosm.it/event/2024-04-15-napoli-limpresa-e-donna-napoli