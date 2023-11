"Il giorno dei morti", in scena l'opera di Maurizio de Giovanni

Al Teatro il Pozzo e il Pendolo, sabato 4 (ore 21.00) e domenica 5 novembre (ore 18.00) va in scena Il giorno dei morti di Maurizio de Giovanni, con Paolo Cresta e Ramona Tripodi e le musiche di Luca Toller

Il capitolo più bello delle stagioni del commissario Ricciardi: Il giorno dei morti.

Napoli, autunno 1931. Un autunno sferzato dalla pioggia. Una pioggia che non lava, ma ricopre di fango. Il commissario Luigi Alfredo Ricciardi avvia un’indagine non autorizzata sulla morte, apparentemente accidentale, di un orfano. Un’indagine che prende le mosse da un ricordo e procede a dispetto di ogni ragionevole ragione. Un’indagine che rischia di precipitarlo in un abisso di follia. Per una volta, non sarà l’ultimo pensiero della vittima a guidare i passi di Ricciardi, ma il silenzio assoluto di quel piccolo cadavere ad imporgli di inoltrarsi nuovamente nei gironi infernali delle passioni umane.



