Tornano le Giornate Europee del Patrimonio: tanti appuntamenti a Napoli

Sabato 23 e domenica 24 settembre tornano le GEP - Giornate Europee del Patrimonio (European Heritage Days), la più estesa e partecipata manifestazione culturale d’Europa, promossa dal Consiglio d’Europa e dalla Commissione Europea e coordinata per l’Italia dal Ministero della Cultura.

Il tema dell’edizione 2023 è “Patrimonio InVita” ed è la traduzione di “Living Heritage”, lo slogan scelto dal Consiglio d’Europa e condiviso dagli Stati aderenti alla manifestazione. E’ un invito a riflettere insieme sul valore culturale di conoscenze, tradizioni, pratiche e modi di vivere ereditati dalle generazioni passate e ancora oggi utili a comprendere il presente e pianificare il futuro.

Nelle due giornate sono previste visite guidate, aperture straordinarie, convegni e altre iniziative nei musei e nei luoghi della cultura pubblici e privati presenti su tutto il territorio nazionale.

Inoltre, per sabato sono in programma aperture straordinarie serali dei musei statali con ingresso al costo simbolico di 1 euro + 1 euro per sostenere la ricostruzione del patrimonio artistico-culturale danneggiato dall’alluvione in Emilia-Romagna.

Gli eventi, gli orari e tutte le informazioni per partecipare sono aggiornati a cura dei luoghi della cultura (cliccare sull'immagine a sinistra per le iniziative diurne di sabato 23 e domenica 24 e sull'immagine a destra per le aperture straordinarie serali di sabato 23).

Gli eventi saranno pubblicati anche su https://www.europeanheritagedays.com e sui canali istituzionali dei singoli luoghi della cultura.

Anche a Napoli, tanti i siti aderenti all'iniziativa, tra i quali: il Museo e Real Bosco di Capodimonte [info qui], il Palazzo Reale [info qui], Il Museo Archeologico Nazionale [info qui], il Complesso di San Domenico Maggiore [info qui], il Museo Cappella Sansevero [info qui], il Museo Anatomico [info qui] e il Complesso Monumentale di Carminiello ai Mannesi [info qui]