Giornate Europee del Patrimonio 2023 al Museo e Real Bosco di Capodimonte

Nel weekend 23-24 settembre 2023 ritornano le GEP – Giornate Europee del Patrimonio (European Heritage Days), la più estesa e partecipata manifestazione culturale d’Europa. Nelle due giornate al Museo e Real Bosco di Capodimonte sono previste visite guidate, iniziative speciali e aperture straordinarie sul tema: Patrimonio InVita. Questo tema riprende lo slogan europeo Living Heritage, scelto dal Consiglio d’Europa e condiviso dai Paesi aderenti alla manifestazione, e invita a riflettere sul patrimonio culturale immateriale inteso come sinonimo di patrimonio “vivo”.

I valori culturali, le tradizioni, le pratiche e i modi di vivere, le varie forme di conoscenza ereditate dalle generazioni passate e ancora oggi utilizzate per comprendere il presente e per modellare il futuro, saranno gli elementi centrali sui quali costruire la narrazione degli eventi delle Giornate. Il tema intende tracciare connessioni tra riconoscere, salvaguardare e promuovere i beni del patrimonio culturale immateriale allo scopo di condividerli e trasmetterli alle generazioni future.

Le attività nel dettaglio:

Apertura serale: SABATO 23 SETTEMBRE, DALLE ORE 19.30 ALLE ORE 22.30 (ULTIMO INGRESSO ORE 21.30) – INGRESSO A 2 EURO

Al Museo di Capodimonte, sabato 23 settembre 2023, dalle ore 19.30 alle 22.30 (ultimo ingresso ore 21.30), è prevista un’apertura straordinaria serale del museo con ingresso al costo speciale di 2 euro (€ 1.00 ingresso al Museo +supplemento alluvione di € 1.00).

Il biglietto si potrà acquistare esclusivamente presso la biglietteria del museo. Il pubblico potrà ammirare le collezioni e la mostra in corso: Oltre Caravaggio. Un nuovo racconto della pittura a Napoli

SABATO 23 SETTEMBRE, ORE 21.00 - DOMENICA 24 SETTEMBRE, ORE 11.30

IDEARE UNA COLLEZIONE: VISITA TEMATICA PER INDIVIDUALI AL MUSEO DI CAPODIMONTE IN OCCASIONE DELLE GEP 2023 a cura de le nuvole

Il Museo e Real Bosco di Capodimonte, in collaborazione con Le Nuvole, propone sabato 23 settembre 2023 alle ore 21.00 – in occasione dell’apertura serale del Museo dalle ore 19.30 alle ore 22.30 – e domenica 24 settembre 2023 alle ore 11.30 visite guidate al primo piano del Museo sul tema Ideare una collezione.

I visitatori andranno alla scoperta delle opere presenti nella Reggia soffermandosi sul concetto di collezionismo, di Wunderkammer e su cosa comporta ideare una propria collezione.

Le visite hanno la durata di 1 ora e possono partecipare massimo 25 persone

Il costo è di € 7.00 oltre al costo d’ingresso al sito € 2

Per info: arte@lenuvole.com

Per prenotazioni: https://www.coopculture.it/it/prodotti/ideare-una-collezione/

24 SETTEMBRE 2023 ORE 10.45 LABORATORIO MELE PROGETTO/8 LA NATURA E’ UN’OPERA D’ARTE

Laboratori di Architettura per bambini

a cura di Archipicchia! Architettura per bambini

promossi da Amici di Capodimonte Ets

con il contributo della Fondazione Emiddio Mele

Riprendono gli incontri delIa ottava edizione di MeLe Progetto, ciclo di laboratori fondato su temi legati all’architettura, ideato e curato dall’Associazione Archipicchia! Architettura per bambini. L’attività è promossa dal Museo e Real Bosco di Capodimonte e dall’Associazione Amici di Capodimonte Ets con il contributo della Fondazione Emiddio Mele. L’iniziativa, completamente gratuita per i piccoli partecipanti, è rivolta ai bambini a partire dai 6 anni di età e viene realizzata tra gli spazi del Museo di Capodimonte dedicati alla collezione dei Manifesti Mele e le grandi praterie del Bosco.

Per l’anno 2023 cuore del progetto è il Real Bosco di Capodimonte, da cui si sviluppa un percorso laboratoriale che trae ispirazione dalla Land Art, forma d’arte nata intorno al 1967 negli Stati Uniti, ma non solo: si affronteranno temi legati alla sostenibilità ambientale, al riutilizzo dei materiali, all’uso creativo delle risorse naturali. Intervenendo direttamente nella e sulla Natura, il Bosco diventa luogo di installazione per creazioni effimere, destinate ad essere trasformate o cancellate dal tempo, delle quali infatti rimarrà traccia solo nella documentazione. Nel parco, armati di elementi naturali, i piccoli architetti saranno accompagnati per mano, stimolati nella fantasia e nella creatività, per costruire un originale percorso di sostenibilità e delineare un cammino artistico e costruttivo.

PROSSIMO INCONTRO 24 SETTEMBRE 2023 ORE 10.45

La Land Art trova casa nel Bosco di Capodimonte e ci offre l’occasione per lavorare a un’installazione di Wood Art. Discutendo di Land Art, paesaggio, costruzione e progetto, cercheremo nel bosco, con sguardo attento, legni, foglie, frutti e semi che daranno forma ad una scultura ambientale.

Vi segnaliamo che le attività previste per il laboratorio di domenica 24 settembre 2023 sono adatte esclusivamente a bambini di età compresa tra i 6 e gli 8 anni.

PARTECIPAZIONE GRATUITA CON PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

Vi preghiamo di confermare la prenotazione per i vostri bambini per il prossimo incontro dedicato alla Wood Art entro venerdì 22 settembre 2023, ore 15:00, e di attendere la nostra risposta.

Sarà data conferma di partecipazione rispettando l’ordine cronologico di arrivo delle richieste.

Per confermare le prenotazioni, è necessario scrivere a: prenotazioni@amicidicapodimonte.org

precisando per ogni singolo bambino:

– nome e cognome

– età

– num. telefono genitore referente

– nome e cognome genitore o accompagnatore

– copia firmata della liberatoria

I genitori o accompagnatori devono affidare i bambini agli operatori alle ore 10:45 al punto di incontro di Porta Caccetta (vedi mappa in calce) e non potranno partecipare o assistere alle attività.

Il laboratorio si concluderà alle ore 13:00.



I prenotati sono pregati di segnalare per tempo eventuali rinunce, al fine di consentire la partecipazione ad altri bambini.

In caso di pioggia l’attività sarà rimandata a data da stabilirsi.

