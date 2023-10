Gaming challenge da R’ush con Marco 'Barba' Barbieri: tra gli ospiti, la star di 'Mare Fuori' Antonio Orefice

Giovedì 12 ottobre a partire dalle 17 Umbro Italia e Mkers daranno vita ad un pomeriggio ricchissimo di eventi e ospiti. Si parte dalla gaming challenge nella storica sede di R’ush (via Armando Diaz 36) tra le più prestigiose vetrine dello sportswear in Campania e non solo, tra il pro player Marco “Barba 21” Barbieri dei Mkers e chiunque vorrà sfidarlo al nuovissimo Fc24 di EA Sports. Il brand di abbigliamento sportivo e lifestyle tra i più antichi al mondo e la prima Società per Azioni nel settore Esport & Gaming in Italia arrivano a Napoli per celebrare la rinnovata sinergia tra le due realtà che condividono valori e passioni per lo sport, esport e streetwear.

Game on, style up è il titolo dell’evento che dalle 17 alle 19,30 darà la possibilità a tutti i gamers di mettersi alla prova in partite che ogni mezz’ora decreteranno i quattro finalisti che potranno sfidare Barba in una pro session che incoronerà il “sopravvissuto” della battle royale. A sfidare Barba un ospite speciale, Antonio Orefice, tra le star di Mare fuori, appena selezionato come partecipante alla prossima edizione di Pechino Express.

Anche alcuni grandi ex calciatori del Napoli saranno protagonisti di questo evento.

Una grande occasione per i ragazzi appassionati di egames per sfidarsi e avere l’occasione di incontrare i propri beniamini.

“Siamo felici di presentare la nuova collezione AW23 con un evento che vedrà protagonisti i ragazzi appassionati di calcio. Il format pensato unisce l’heritage del brand ai nuovi linguaggi della Gen Z” dichiara Michela Tedone, Marketing Manager di Umbro Italia, che aggiunge “Umbro sin dal 1924 è pioniere nel mondo del calcio e nello sportswear, siamo impegnati a valorizzare la grande eredità del brand attraverso collaborazioni sempre attuali e stimolanti, come quella appena rinnovata con Mkers”.

Il Direttore Marketing di Mkers, Maurizio Quintavalle, sottolinea l'importanza di questa collaborazione: "Siamo entusiasti di questo rinnovo. La collaborazione è parte integrante della strategia di diffusione e notorietà del nostro Brand che nel corso della stagione vedrà incrementare la propria presenza in molteplici contesti sportivi’’.

Rush ospiterà l’area gaming curata in ogni dettaglio, un corner dedicato ai gadget Umbro e un djset che contribuirà a creare una vera atmosfera da stadio.