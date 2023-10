Free Tour: Percorso Esoterico Gratuito nel centro antico di Napoli

L'Associazione De Rebus Neapolis invita a partecipare al PERCORSO ESOTERICO GRATUITO dove il singolo partecipante, al termine, se vorrà, farà in base al proprio grado di soddisfazione un'offerta a piacere, i cui ricavi saranno atti a far crescere e prosperare l’Associazione stessa.

Un percorso divulgativo nel centro antico di Napoli in merito a tutti gli argomenti trattati nei nostri tour divulgativi. Accompagnati da studiosi e ricercatori di esoterismo, avremo modo di conoscere i temi che vengono approfonditi abitualmente nelle nostre visite guidate così da poter avere uno sguardo completo su un universo che spesso è guardato con timore, sospetto e pregiudizio. Un modo diverso per accorgersi che ogni tematica è trattata con la giusta delicatezza tanto da poter essere accolta da adulti più sensibili senza che questo possa minimamente turbare il loro equilibrio e serenità. Un modo nuovo ed affascinante di conoscere Napoli sotto l'aspetto più intrigante e misterioso. Un’avventura emozionante! Perché non provare? Perché non immergersi in qualcosa di piacevolmente diverso, interessante e spettrale?

Tuffatevi in qualcosa di NON CONVENZIONALE che rapisce, seduce e avvince. Sarà l'occasione, partecipando a questo percorso, per unirvi a noi iscrivendovi come soci così da partecipare in modo più attivo alla vita dell'Associazione, prendere parte a tutte le iniziative, agli incontri mensili, proporre idee, insomma collaborare in modo costruttivo. Se lo vorrete, riceverete la tessera associato dalla guida.

DATE E ORARI:

DOMENICA 5 NOVEMBRE 2023 ORE 10:00

DOMENICA 3 DICEMBRE 2023 ORE 10:00

IL TOUR DURA 1h 30min

Luogo d'incontro: Piazza del Gesù Nuovo

La prenotazione è obbligatoria, confermando la vostra adesione contattando al numero telefonico 3511258465 o inviando un messaggio whatsapp al 3511258465.

I GRUPPI di più di 6 persone non possono partecipare al percorso. Se siete un gruppo più grande, vi consigliamo di prenotare il tour privato.

