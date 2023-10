Fiorella Mannoia e Danilo Rea in 'Luce': live piano e voce all'Augusteo

Prezzo non disponibile

Fa tappa l’8 novembre al Teatro Augusteo di Napoli, “Luce”, il tour di Fiorella Mannoia e Danilo Rea che, dopo il successo estivo, arriva nei teatri con la sua atmosfera intima e potente a lume di candela.

Per maggiori info: https://www.teatroaugusteo.it/1/concerti_eventi_2023_2024_1363682.html

Il consolidato sodalizio tra Mannoia e Rea si rinnova, dando vita ad un concerto unico, perfetto nella sua essenzialità: solo la voce di Fiorella, tra le più grandi cantautrici ed interpreti della canzone italiana, e il piano di Danilo, uno dei musicisti jazz più apprezzati del nostro paese e non solo, in grado di spaziare su qualunque repertorio con il suo estro e la sua sensibilità musicale.

Uno spettacolo unico ed emozionante in cui il repertorio e i successi di Fiorella e la melodia della canzone e l'improvvisazione jazz di Rea si incontrano in una perfetta alchimia sonora, in un live capace di incantare il pubblico con la sua intensità.

"Luce" è prodotto da Friends & Partners, Oyà e Mercurio Management; i biglietti sono disponibili sul circuito TicketOne e nei circuiti di vendita abituali. Tutte le informazioni su: www.friendsandpartners.it

IN FOTO: Fiorella Mannoia e Danilo Rea ph. Simone Cecchetti