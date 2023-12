Feste di Natale in musica al Nuovo Teatro Sancarluccio con le Ebbanesis

Prezzo non disponibile

Feste di Natale in musica al Nuovo Teatro Sancarluccio, dove dal 14 al 29 dicembre e ancora per il 1° gennaio 2024, saranno di scena le “Ebbanesis” con il loro concerto “Beksteig”.

Presentato dalla “Suoni & Scene”, lo spettacolo canoro delle due acrobate del canto e del teatro, Viviana Cangiano e Serena Pisa, dopo “Serenvivity” e “Transleit”, nel blasonato spazio di via San Pasquale a Chiaia, diretto da Giuliana Tabacchini, mostrerà le due artiste all’interno di un camerino in quel tempo fatto di preparazione, intimità, goliardia, confidenze, incomprensioni, chiarimenti, idee, concentrazione, che di fatto precede il concerto in pubblico.

«Uno spettacolo - come hanno spiegato Viviane e Serena - che era chiuso nel cassetto da oltre sette anni che ci mostrerà più che mai interpreti di noi stesse con tutte le caratteristiche e sfumature che ci rappresentano. Ci è sempre piaciuta l’idea di raccontare al pubblico direttamente le sensazioni che si provano quando poi bisogna fare i conti con il palcoscenico, qualunque fosse lo stato d’animo di quel momento della nostra vita. Ci piaceva raccontare alla nostra maniera di teatro-canzone le dinamiche della vita quotidiana di una cameretta con quella artistica del camerino. Inoltre sentiamo l’esigenza di staccarci dalla postazione fissa che ha caratterizzato i nostri precedenti spettacoli, per creare oltre al dinamismo sulla scena, un inedito contatto ancor più diretto con gli spettatori. Non mancheranno le traduzioni, ancora motore del nostro progetto, ma ci saranno anche delle novità discografiche con l’inserimento di inediti che mescolati alle immancabili della tradizione fanno di “Beksteig” un vero e proprio festival delle acrobazie vocali, musicali e recitative».