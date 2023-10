Beer Independent: tre giorni per scoprire le birre artigianali campane |VIDEO e FOTO

Quando si parla di degustazioni legate al mondo del beverage, solitamente, si fa riferimento al vino. Eppure, in Italia e, soprattutto, in Campania brulica di piccole aziende che producono birre artigianali, preservando tradizioni e ricette antiche, quasi millenarie. Per tanti la birra è considerata o un prodotto di nicchia, adatta solo per intenditori o una semplice bevanda poco pregiata. Proprio per trovare un equilibrio tra questi due modi estremi di approcciare alla birra, l'Associazione Beer Independent crea un format itinerante in cui attraverso degustazioni, organizzate preferibilmente in edifici storici, si possa divulgare la cultura di fare birra artigianale facendo conoscere i piccoli e medi birrifici campani.

Ecco che per tutto il weekend fino a questa sera i soci di Beer Independent e gli ideatori dell'omonimo format hanno organizzato tre giorni di degustazione al Complesso Monumentale San Domenico Maggiore. Chi per curiosità, chi, invece, è interessato di scoprire le novità che offrono i birrifici, scovando anche nuove aziende, fatto sta che in tantissime persone hanno varcato il cortile di San Domenico, soddisfacendo sia i ragazzi di Beer Independent che gli espositori dei birrifici coinvolti molti dei quali attivi su Napoli e provincia come Kobi Brewing, Okorei e Birrificio Artigianale Napoletano.

Il format

Beer Independent che vorrebbe essere un evento itinerante con una cadenza di appuntamenti frequenti, per essere sempre più una vetrina per i birrifici artigianali, principalmente per far conoscere il duro lavoro che c'è dietro la produzione della birra dando voce alle piccole realtà lontane dai colossi rappresentati dai grandi brand.

Per farlo si crea una kermesse con esposizioni di opere d'arte, dj set e una degustazione informale che abbraccia la filosofia dello street food.

Così è strutturato l'evento che si sta svolgendo al cortile esterno e il chiostro di San Domenico Maggiore ospiteranno gli stand di una selezione di birrifici campani. All’interno del complesso monumentale sarà possibile prendere parte agli incontri di approfondimento in programma (ore 18.00 e ore 19.00, Sala del Capitolo, su prenotazione) o visitare la mostra “Behind Acrylic” della giovane artista napoletana Arianna Rybcenko, che attraverso la fluid art esplora e al contempo rivisita le potenzialità espressive dell’acrilico (Sala del Refettorio). A unire tutto e tutti una colonna sonora affidata ad alcuni tra i migliori performer della scena musicale campana, che animerà gli spazi esterni del complesso fino alle ore 24.00.

Protagonista indiscusso resta il panorama brassicolo campano, rappresentato in questa seconda edizione del Beer Independent dai birrifici campani come Incanto, Kbirr, Karma e AF. Perché la cultura del buon bere passa dalla consapevolezza che in un bicchiere si ritrova la passione del produttore, la qualità della materia prima, sempre più spesso di origine locale, e l’originalità dello stile di produzione che, coniugando tradizione e innovazione e utilizzando tecniche provenienti da ogni angolo del mondo, esalta gli ingredienti della nostra terra.

Nel corso della manifestazione e durante gli incontri di approfondimento in calendario, i mastri birrai, affiancati da tre esperti beer tester che svelano alcuni segreti del mestiere, discuteranno i più recenti orientamenti dell’arte brassicola, illustreranno le sfide del futuro e accompagneranno i partecipanti in un’esperienza di degustazione consapevole.

Davanti a un programma in cui la musica dei dj set ha accompagnato le degustazioni, qualcuno ha storto il naso cercando di sollevare il vento della polemica perché non va a genio che il un luogo storico come il Complesso Monumentale di San Domenico venga fatto un evento che abbia questo taglio. I ragazzi di Beer Independent non hanno voluto prestare il fianco e hanno gettato il cuore oltre l'ostacolo: preferiscono darsi da fare e lavorare con entusiasmo per portare avanti la loro mission dando luce ai produttori artigianali del territorio che portano avanti l'antica e nobile tradizione della birra.