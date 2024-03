Il duo CarmeloBruna in "Sono solo canzonette"

"Sono solo canzonette" è il nuovo spettacolo del duo CARMELOBRUNA. Uno straordinario mix di arte, fantasia, allegorie e divertimento.

La canzone che dà il titolo al nuovo spettacolo del duo recita e canta il diritto alla libertà di espressione. Queste benedette canzonette, sotto sotto, tra un riff e un ritornello, nascondono le tematiche, le riflessioni, le sensazioni e i ricordi più vari. Il tutto condito con l'amore.

Allo stesso modo lo spettacolo sarà un caleidoscopio di emozioni, nel quale diversi artisti faranno da nobilissima cornice al duo CARMELOBRUNA che, con canzoni e gag, dipingeranno una serie di quadri teatrali e musicali coniugando sapientemente tradizione e modernità.

Tra i punti di forza ci saranno il classico varietà, il café-chantant, esilaranti sketch e tanto altro, senza tralasciare la tradizione artistica partenopea, con canzoni che hanno girato il mondo e fatto vibrare gli animi.

Come sempre protagonista assoluto sarà il sentimento, ingrediente base col quale il duo CARMELOBRUNA crea tutti i suoi spettacoli, continuando, con invidiabile trasporto, a interessare e sorprendere il pubblico più vario, e cercando di amalgamare passato, presente e futuro con la cosa più bella che c'è: l'amore incondizionato.

Parte integrante e fondamentale dello spettacolo sarà costituita dal pubblico, continuamente sollecitato e coinvolto, e la cui voglia di RIDERE, SORRIDERE e GODERE non resterà di certo insoddisfatta.



Info:

• Regia di BRUNO TIROZZI

con:

• Il duo CARMELOBRUNA,

• al piano il maestro RAFFAELE MARZANO,

• il Mimo Clown ROBERTO ESPOSITO,

• la fine dicitrice e costumista ANNAMARIA CECERE,

•La SHOWGIRL RAFFAELLA COLABELLA

Al Teatro in Arte Vesuvio, Via Nazario Sauro, 23, 80132 Napoli NA

il 23-03-2024 alle 20:30

Prenotazione:

Teatro in Arte Vesuvio -

334 301 3800

CarmeloBruna - 339 2012642