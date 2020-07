Recovery fund, Meloni: "I soldi arriveranno solo tra un anno. Troppo tardi"

Giorgia Meloni, a Napoli per inaugurare la sede di Fratelli d'Italia, non ha avuto parole dolci per l'accordo strappato da Giuseppe Conte in Europa per il Recovery fund, il piano di aiuti ecomomici per il rilancio del Paese. "Non è certo l'accordo che volevamo. Dopo 24 ore di festeggiamenti, apprendiamo da Gentiloni che i soldi arriveranno solo nella seconda metà del 2021, quando buona parte delle aziende in difficoltà avranno già chiuso. Inoltre, non è chiaro come il Governo intenda spendere queste risorse. Abbiamo chiesto di poter visionare un documento con le proposte da discutere, ma evidentemente proposte non ce ne sono".