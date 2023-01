Pompei, i magnifici affreschi di Casa Vettii |VIDEO

Questa mattina è stata riaperta al pubblico Casa dei Vettii, la domus considerata il simbolo del parco archeologico di Pompei. Era chiusa da 20 anni, eccezion fatta per una parziale riapertura nel 2016, relativa agli ingressi dell'atrio.

Oggi, grazie ai lavori di restauro, è possibile ammirarla in tutto il suo splendore. La casa dei Vettii, che non manca in nessuna guida del sito Unesco campano e in nessun manuale sull’arte antica, grazie ai suoi straordinari affreschi e alle sculture che adornavano il suo ampio giardino.

Alla riapertura ha partecipato anche il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, insieme al direttore generale Musei Massimo Osanna e al direttore generale del Parco archeologico Gabriel Zuchtriegel (qui l'articolo con tutte le dichiarazioni). Il video che vi mostriamo è una rielaborazione di Napolitoday delle immagini pubblicate sulla pagina Facebook del sito archeologico.