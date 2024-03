Barbero sold out al San Carlo: "Napoli guardi al Medioevo per riscoprire cosa vuol dire essere all'avanguardia"

Oltre millecinquecento studenti hanno avuto l'onore di assistere al teatro San Carlo di Napoli ad una lezione pubblica dello storico e scrittore Alessandro Barbero. L'iniziativa dell’ateneo Federico II è stata molto apprezzata e in tanti hanno cercato di accaparrarsi un biglietto al botteghino con lunghe file.

La lezione di Barbero era incentrata su 'Federico II tra storia e leggenda'. Ai microfoni di NapoliToday il divulgatore storico ha così commentato la sua lezione, senza celare la sua emozione per l'evento: "Federico II si porta bene questi 800 anni, mi sembra giovanissimo ancora. È fondamentale per tutta l'Italia. Nel Medioevo che non era affatto tenebroso l'Italia ha raggiunto dei vertici di civiltà che poi si è dimenticata. Proprio in quel Medioevo che una città come Napoli ha bisogno di guardare indietro per riscoprire cosa vuol dire essere all'avanguardia".

Sul sold out al San Carlo, lo storico ha affermato: "Sono contento ed emozionato. Il fatto che le cose che faccio interessano i giovani è un grande regalo per me".