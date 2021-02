“Napoli non molla”. Con questo slogan gli operai della Whirlpool di Napoli sono arrivati davanti ti al ministero dello Sviluppo economico di via Molise intorno alle 10 di oggi, giovedì 18 febbraio. L’obiettivo è quello di portare subito la vertenza di questi lavorato sul tavolo del nel ministro della Saga, Giancarlo Giorgetti. Nel giorno in cui si vota la fiducia al Governo guidato dal premier Mario Draghi.

Leggi il servizio completo su Roma Today