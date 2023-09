Far west Caivano, Borrelli: "La camorra ha mostrato chi comanda"

Il deputato napoletano dopo la stesa al Parco Verde: "Inutili i blitz se non si progetta la riqualificazione di quell'area"

"La camorra ha mostrato chi comanda davvero al Parco Verde". Parole amare quelle di Francesco Emilio Borrelli, deputato dell'Alleanza Verdi-Sinistra, dopo che la notte scorsa, nel rione del Comune di Caivano, sono stati esplosi 19 colpi di pistola e altri ne sono stati sparati in mattinata.

"Mi aspettavo che la presenza delle forze dell'ordine fosse più massiccia - prosegue Borrelli - Pensare che basti un blitz per aggiustare le cose è stupido. Ho sentito parlare di inasprimento delle pene e abbassamento dell'età imputabile, e va bene, ma non sono stati presentati progetti di riqualificazione. Al Parco Verde non c'è nulla a parte don Patriciello, quale alternativa daremo alle brave persone che vivono lì?"