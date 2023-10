Nido chiude per lavori, bimbi trasferiti in un altro quartiere

Tre chilometri. E' la distanza che separa l'asilo nido Ciccarelli di Barra dalla scuola Bertelli di San Giovanni a Teduccio. Ed è la distanza che dovranno percorrere genitori e bimbi che saranno spostati dalla prima alla seconda scuola per consentire i lavori di ristrutturazione.

"A settembre - racconta Paolo Marsico, un genitore - durante un incontro con le maestre abbiamo saputo che l'asilo nido Ciccarelli di Traversa Serino, avrebbe chiuso per alcuni mesi per lavori di adeguamento. Buona parte delle classi sarebbe stata trasferita alla scuola elementare accanto. Una sola classe, invece, quella dei più grandi, sarebbe stata spostata in un plesso di via Bernardino Martirano, quasi al confine tra San Giovanni e Portici".

Un cambiamento che comporterà non pochi disagi: "Abbiamo scelto questo nido per la vicinanza da casa - prosegue Paolo - perché organizzare la giornata per due genitori che lavorano e hanno due figli non è semplice. Adesso, i nostri bimbi entreranno e usciranno allo stesso orario, ma a mezz'ora di distanza l'uno dall'altro. Dovremmo essere in due posti nello stesso momento. Senza considerare che diverse mamme non guidano".

La responsabilità della scelta non è della dirigenza della Ciccarelli, bensì della sesta Municipalità: "Ho chiesto subito un chiarimento - spiega il consigliere 5 Stelle Patrizio Gragnano - perché sono convinto che ci siano altre scuole del quartiere che potevano essere individuate. Il disagio è logistico ma anche economico per le persone che lavorano non hanno la possibilità di perdere il tempo di tragitto da Barra alla scuola di San Giovanni".