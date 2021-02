Studenti in protesta davanti alla Regione: "Siamo per un rientro in sicurezza"

Questa mattina presidio degli studenti sotto il palazzo della Regione Campania a Santa Lucia, per portare avanti la mobilitazione degli studenti campani e le loro rivendicazioni. Gli studenti chiedono una scuola sicura, non discriminatoria, che tenga conto delle diverse possibilità degli studenti e delle studentesse, affinché nessuno venga lasciato indietro.

"La DAD non è scuola"

"Noi siamo per un rientro in sicurezza. Un rientro che possa tenere conto delle difficoltà che abbiamo all'interno delle scuole. Ad esempio, il rientro al 50% non ha funzionato in tutte le scuole, perché si seguiva da casa spesso restava indietro. Chi è stato in DAD è stato lasciato solo a se stesso e non ha potuto esercitare il proprio diritto allo studio", spiega uno studente.

"No al prolungamento delle lezioni anche nel periodo estivo. Noi siamo per un'altra posizione. Possiamo dire che la DAD non è scuola, ma allo stesso tempo non possiamo dire che non abbiamo fatto nulla", ha aggiunto.