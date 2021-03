Fumogeni e strada occupata: la protesta dei rider (VIDEO)

Magiore sicurezza per il loro lavoro ma soprattutto tutele contrattuali. Sono queste le rivendicazioni dei rider napoletani che hanno indetto il No-delivery-day, uno sciopero delle consegne. I corrieri del food hanno bloccato il traffico di via Medina, nel centro di Napoli, con striscioni e fumogeni. Una protesta che si aggiunge alle altre manifestazioni che hanno invaso la città e che hanno riguardato diversi settori colpiti dal Covid, come la scuola, il trasporto e il wedding.