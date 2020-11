Parco riqualificato dopo la denuncia di NapoliToday

Era abbaondato da quattro anni, oggi il Parco dei piccoli passi di Ponticelli torna a risplendere. A luglio 2020, Napolitoday aveva raccolto la denuncia di alcuni residenti: l'area verde era invasa da rifiuti di ogni tipo e da erba alta diversi metri. Il fondo si è toccato quando, il 19 luglio, ignoti hanno dato fuoco alle erbacce provoncando un incendio che ha intossicato l'aria per ore.

A cinque mesi dalla denuncia di Napolitoday e da un esposto che i cittadini hanno presentato alla Procura della Repubblica, il Comune di Napoli è intervenuto per bonificare l'area. L'assessore al Verde Luigi Felaco ha stretto un accordo con la Città metropolitana e con la Cooperativa Primavera per l'impiego di 50 persone, munite di macchinari, per la messa a nuovo del Parco piccoli passi.

Nonostante ciò, è stato necessario un ulteriore intervento dei residenti per ripulire l'area dalle tonnellate di rifiuti, tra bottiglie e carte e altro, rimasti nel sottobosco. Erano quattro anni che il Parco non veniva pulito e la speranza è che la manutenzione possa riprendere con regolarità, visto che un'area verde a Ponticelli non è una conquista scontata.