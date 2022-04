Joseph Capriati pronto ad infiammare lo stadio Maradona: “Per me è un sogno ad occhi aperti”

Questa mattina presso l’Accademia delle Belle Arti a Napoli è stato presentato “Joseph Capriati & Friends”. Il dj/producer di fama mondiale sarà allo stadio Diego Armando Maradona il prossimo 28 maggio – dalle 12 alle 24 – per un grande evento musicale, realizzato in collaborazione con l'Unicef e con il patrocinio del Comune di Napoli e della Regione Campania.

Nel corso della conferenza stampa è stata presentata la line up dei dj e degli artisti che suoneranno accanto a Capriati – tra questi il figlio di Claudio Coccoluto - e tutte le attività di panel, talk, workshop che saranno parte di una straordinaria giornata di musica e beneficenza. Al mega evento - per circa 20-25 mila persone - saràresente anche Unicef che “cura” il lato charity di “Joseph Capriati & Friends” con una raccolta fondi destinata alla popolazione ucraina duramente colpita dalla guerra.

"La musica elettronica è il futuro"

“Per me è una grande emozione, un sogno ad occhi aperti. Abbiamo rotto un muro che divideva il mondo della notte con le istituzioni. Per me è un onore essere il rappresentante di questo messaggio. Lo faccio dalla mattina alla sera, ci credo e continuerò a farlo”, dice Capriati.

“Dopo l’approvazione di tutti per questo evento ho capito di avere una grande responsabilità. Questo è solo l’inizio di una nuova era. La musica elettronica è il futuro. Noi giovani faremo l’Italia un giorno, quindi bisogna vedere questa musica come una forma di unione, aggregazione sociale, culturale e religiosa… Veramente è una magia. Crediamoci che è così”, continua l’artista campano.