Travolti da un pirata della strada: due ragazzi ricoverati in gravi condizioni in ospedale

Due ragazzi viaggiavano in scooter in zona Arenaccia, quando sono stati travolti da un'automobile. Il conducente della vettura non si sarebbe fermato a prestare soccorso e sono in corso indagini per risalire alla sua identità.

L'impatto è stato devastante, i due giovani sono stati trasportati in codice rosso al Cto. Le loro condizioni di salute sono gravi.

Sul posto sono giunte diverse gazzelle dei carabinieri che indagano sull'accaduto. Forti tensioni in strada come testimoniato dal video inviato da un residente al deputato dei Verdi Francesco Emilio Borrelli.