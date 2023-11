Auto va in fiamme sul lungomare - VIDEO

Una densa colonna di fumo nero e fiamme altissime in via Nazario Sauro. Completamente avvolta dalle fiamme una vettura

Completamente avvolta dalle fiamme, per cause in corso di accertamento, verso le 2.00 di stanotte un'autovettura, ferma in via Nazario Sauro. Il video, girato da Lucio Varriale che stava partendo per lavoro e si trovava a passare di lì, mostra un impressionante falò, con fiamme altissime e una densa colonna di fumo nero che si alza ben oltre gli edifici che affacciano sulla piazza.

Sul posto sono poi intervenuti i vigili del fuoco e gli uomini dell'infortunistica stradale guidati dal comandante Antonio Muriano. Fortunatamente nessuna persona coinvolta.

Resta chiaramente da capire come e perché l'auto sia andata a fuoco.