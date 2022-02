Il console ucraino a Napoli: "Molte vittime tra i civili"

Maksim Kovalenko lancia l'appello all'Italia: "Applichi sanzioni contro la Russia. E' un'aggressione non solo alla nostra sovranità ma alla democrazia in generale. Dalla comunità di Napoli attestati di solidarietà"

"Questa mattina, alle 5.23 l'Ucraina ha subito un'aggressione militare da parte della Russia". Sono le prime parole di Maksim Kovalenko, console generale ucraino a Napoli, a rimarcare la drammaticità di questi momenti. "Stiamo registrando molte perdite, anche tra i civili. Non solo a Kiev, ma in tutto il paese".

Dagli uffici del Centro direzionale, il diplomatico lancia l'appello all'Italia: "Chiediamo di applicare le sanzioni alla Russia perché questo è un attacco non solo alla nostra sovranità, ma alla democrazia in generale. Napoli ci sta molto vicino in queste ore, qui vivono 25mila cittadini ucraini. Ma ora abbiamo bisogno di gesti concreti, come le sanzioni".

Il console si dice preoccupato: "Siamo al servizio della nostra comunità sempre. Chi vive a Napoli ha i genitori in Ucraina. Io stesso ho mio padre e mia madre ottantenni in patria e ho paura per loro". Sulle motivazioni che hanno portato all'escalation delle ultime ore, il console dice di girare la domanda ai russi: "Noi viviamo con la sensazione della guerra già da otto anni. Quest'azione non è frutto di quanto accaduto negli ultimi anni, è un pensiero che è fisso nella storia della Russia. Non vogliono un'Ucraina indipendente".

Il consolato è pronto ad aiutare tutti i connazionali che volessero rientrare in patria per aiutare il proprio pese, anche arruolandosi come volontari nell'esercito: "Speriamo nell'aiuto non solo dell'Italia, ma di tutta l'Unione europea".