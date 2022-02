Donna ucraina si rifugia a Napoli con i figli: "Un viaggio di 33 ore. Ho il cuore spaccato"

"Ero in Ucraina perché mia madre è malata di Covid quando è scoppiata la guerra. Ho dovuto scegliere, ho salvato mia sorella e i miei nipoti, ma mia madre è rimasta lì". Ha le lacrime agli occhi Olha, cittadina ucraina che vive a Napoli da 20 anni, reduce da un viaggio di 33 ore per portare in Italia la sorella Lesia e i suoi due figli minorenni.

Sono solo una delle migliaia di famiglie che stanno lasciando il Paese: "E' successo tutto rapidamente, abbiamo deciso in mezza giornata. Ai miei figli ho detto solo che tutto andrà bene. Non hanno avuto neanche il tempo di pensare se portare un orsacchiotto, una sciarpa. Sono preoccupata per loro. La loro vita è in Ucraina. Speriamo un giorno di poter tornare".

Lesia e Olha raccontano dei venti chilometri di fila al confine e di un viaggio pieno di ansie e paure: "Temevo che potessero bombardare il bus, sarebbe stato semplice. - spiega Olha - La vera paura è quando ti svegliano dal sonno e ti dicono che c'è la guerra. Ora siamo al sicuro, ma lì c'è mia madre, il resto della mia famiglia. Il nostro cuore è spaccato".

Nei loro occhi, le immagini di un Paese in guerra: "Le 33 ore di viaggio non sono nulla in confronto a quello che stanno passando gli uomini che combattono - afferma Lesia - Le nazioni che confinato a Ovest stanno dando una mano per fuggire". Per le strade si organizzano barricate: "Gli uomini che ancora non sono stati arruolati difendono le donne, i bambini, i genitori. Sistemano copertoni per ostruire le strade, raccolgono bottiglie. E' terribile".

Lesia non perde la speranza: "Spero un giorno di poter tornare, alzare gli occhi al cielo e vedere il cielo limpido e libero del mio Paese".