Mille giovani in strada per il clima: "Napoli non è una città green"

Mille, forse qualcuno in più, i giovani che hanno sfilato per il centro di Napoli per l'ambiente. Il corteo segna il ritorno in città del movimento Friday for Future che si batte per ridurre le emissioni di anidride carbonica in tutto il mondo per attenuare i cambiamenti climatici. Una battaglia globale ma che, come spiega il portavoce Davide Dioguardi in questo video, deve partire dalle realtà locali. Napoli non brilla per il suo carattere green: poco verde pubblico, piste ciclabili insufficienti, mancata elettrificazione del porto e mezzi di trasporto pubblico ancora lontani dagli standard europei.