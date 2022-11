Frana a Ischia, Bonavitacola: "Non è semplice mettere in sicurezza tutto quello che è a rischio"

Fulvio Bonavitacola, vicepresidente della Regione Campania, ha raggiunto l'isola di Ischia per un sopralluogo nelle aree colpite dalla tremenda frana che alle prime luci del mattino ha messo in ginocchio Casamicciola. "Al momento abbiamo una vittima. Si parla di una seconda persona, ma non ho conferme. C'è da attendere per fare un primo bilancio", ha detto Bonavitacola ai cronisti presenti.

"Non è facile mettere tutto in sicurezza"

Il vice di De Luca, nel rispondere alla domanda di NapoliToiday, ha poi aggiunto: "In astratto si può fare sempre qualcosa in più dal punto di vista infrastrutturale. Il problema è che il nostro territorio è interessato, in misura molto larga, da rischio esondazione e rischio frane. I piani di settore indicano estese aeree territoriali che sono sottoposte a queste problematiche. Quindi, è impensabile intervenire per mettere in condizioni di totale sicurezza centinaia di chilometri quadrati. Occorre ricavare da questi accadimenti indicazioni importanti perché la prevenzione sia sempre al primo posto. Prevedere tutto e mettere in sicurezza tutto ciò che è in condizione di rischio è praticamente impossibile".