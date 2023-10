Boato a Pozzuoli, il momento dell'esplosione della torre abbattuta |VIDEO

Uno dei simboli industriali di Pozzuoli non c'è più. Questa mattina, 23 ottobre, la torre Sofer, ex servatoio d'acqua, è stata abbattuta con un'esplosione controllata.

Decine di cittadini hanno atteso il momento dal Belvedere di via Campi Flegrei. L'esplosione è stata spettacolare. I tecnici hanno piazzato le cariche di dinamite intorno al torrino e, alle ore 10, in perfetto orario rispetto al programma, la deflagrazione è stata anticipata da alcuni dalla sirena. Dopo l'incredibile boato, il manufatto si è piegato su un lato destro come un albero abbattuto da un boscaiolo.

All'impatto con il suolo, l'ex serbatoio si è frantumato in diversi pezzi. Nelle ore precedenti, le abitazioni della zona erano state evacuate per motivi precauzionali, così come sono rimaste chiuse le scuole.

La Sofer era una fabbrica, attiva dal 1967 al 2003, specializzata nella produzione di treni e autobus. Dal 2008 esiste un progetto di riqualificazione dell'intera area industriale. Il torrino, che forniva acqua per il raffreddamento degli impianti, rappresentava un ostacolo nello skyline del golfo flegreo.

L'abbattimento, però, non si è reso necessario soltanto per motivi estetici. Nelle scorse settimane, dopo le scosse di terremoto più intense che hanno interessato tutta la zona rossa dei Campi Flegrei, diversi calcinacci si erano distaccati dal serbatoio pensile. Episodi che hanno spinto le autorità ad accelerare i tempi della dismissione.