Enorme, il primo festival sul vino artigianale in Irpinia

L’idea di un salone dei vini artigianali in Irpinia, in Campania, non arriva per caso. Nasce intorno alle discussioni e alle riflessioni di un gruppo di vignaioli, addetti del settore e conoscitori con l’obiettivo di colmare un vuoto in una zona, quella dell'Irpinia e del Sannio, con una grande vocazione vitivinicola, ma priva di uno spazio di condivisione e rappresentanza. E così il 2023 è l’anno in cui arriva Enorme, “piccolo salone del vino artigianale”, festa, festival, o chiamatela come preferite, che raccoglierà più di 70 vignaioli da tutta Italia (e un paio di cantine dall’estero) all’interno del Castello D’Aquino di Grottaminarda, in provincia di Avellino.

Come, dove, quando si svolge Enorme

Le date da segnare sul calendario sono domenica 18 e lunedì 19 giugno. Gli orari sono dalle 10 del mattino alle 18:30 di sera (ma il 19 giugno per chi lo desidera c’è una cena con i vignaioli a cui partecipare). Il prezzo è di 20€ con diritto di prevendita per l’acquisto online, 25€ direttamente al botteghino (si acquista qui). L’indirizzo è presto detto, segnando sulle mappe il Castello D’Aquino si arriva a una residenza storica che corre indietro fino al Medioevo. Interessante la rappresentanza del vino campano, con più di 30 cantine. Il 2023 è stato anche l’anno in cui si è svolto a Napoli il primo festival del vino naturale in città, Viva La Vite. Segno che nella regione qualcosa si muove nel campo dei vini, c’è fermento tra le vigne e i banchi d’assaggio.

Enorme in Irpinia: le cantine selezionate

L’invito a partecipare ai vignaioli è stato rivolto sulla base di una condivisione di metodi e intenti: a Enorme partecipano cantine che si concentrano sulle fasi produttive del vino, dalle viti all'imbottigliamento, utilizzando esclusivamente uve provenienti dalle loro proprietà o acquistate nello stesso territorio. Queste cantine evitano l'uso di prodotti chimici sintetici, erbicidi, fungicidi e organismi geneticamente modificati. Inoltre, applicano consapevolmente quantità limitate di solforosa SO2 e si astengono dall'utilizzare elementi estranei che potrebbero influenzare il carattere distintivo del terroir. Per sancire questo momento è stato anche scritto un piccolo manifesto dell’evento che ne disegna le motivazioni e lo spirito. Si legge qui.