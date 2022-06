Balconi e terrazzi: le migliori soluzioni low cost per creare zone d'ombra

Attesissima è finalmente arrivata l'estate con il sole brillante, luminoso, caldissimo. Per godersi di giorno in tutto comfort balconi, terrazzi e zone esterne è perciò indisensabile riuscire a creare una buona zona d'ombra, a misura di spazio, efficiente, pratica e possibilmente non troppo costosa.

Tende da sole: come scegliere

Le tipologie di tende da sole sono molte,con caratteristiche tecniche assai diverse tra loro:

Tende a bracci : le più diffuse in assoluto, sono la soluzione ottimale per piccole superfici. Si srotolano da un tubo posto parallelamente all'area da coprire e grazie a due bracci laterali si tengono ben salde. Sono facili da installare ma non molto longeve: richiedono manutenzione frequente, attenzione agli agenti atmosferici, in particolare il vento.

: le più diffuse in assoluto, sono la soluzione ottimale per piccole superfici. Si srotolano da un tubo posto parallelamente all'area da coprire e grazie a due bracci laterali si tengono ben salde. Sono facili da installare ma non molto longeve: richiedono manutenzione frequente, attenzione agli agenti atmosferici, in particolare il vento. Tende con guide laterali : utilizzate come copertura degli spazi più grandi, come ampi terrazzi o pergole

: utilizzate come copertura degli spazi più grandi, come ampi terrazzi o pergole Tende a caduta : sono l’ideale per balconi o verande e il nome molto particolare si spiega col fatto che il telo tende a “cadere” in verticale da un rullo

: sono l’ideale per balconi o verande e il nome molto particolare si spiega col fatto che il telo tende a “cadere” in verticale da un rullo Tende in pvc trasparente : la pellicola è spessa e quindi molto resistente, con la trasparenza del materiale che assicura una veduta ampia del panorama

: la pellicola è spessa e quindi molto resistente, con la trasparenza del materiale che assicura una veduta ampia del panorama Vele: sono soluzioni ad alta tecnologia, in materiali legerissimi, resistenti, antimacchia, integrate con sistemi domotici che ne gestiscono l'apertura e la chiusura e possono essere dotate di nebulizzatori di acqua fresca e impianto di filodiffusione

L’importanza del materiale

Il materiale delle tende da sole fa decisamente la differenza. Se si desidera una tenda resistente agli agenti atmosferici e all'usura, bisogna affidarsi al poliestere oppure all’acrilico. Le fibre naturali fanno molto green ma tendono a scolorire e sono decisamente meno longeve.

Il colore

I colori scuri sono perfetti per contenere il calore dei raggi solari, mentre le tonalità più chiare hanno minore capacità assorbente. La soluzione ideale sarebbe quella di abbinare la tenda al colore delle pareti.

Meccanismi di controllo

Il meccanismo per aprire e chiudere le tende da sole può essere manuale, ovviamente più economico, oppure automatizzato con possibilità di timer e controllo da remoto

Installazione

Se la tenda è di grandi dimensioni oppure l'abitazione è in una zona particolarmente ventilata, è decisamente preferibile affidarsi ad un esperto che garantirà che la tenda non volerà via alla prima folata di vento e non si strapperà al primo temporale, soprattutto se la superficie che copre è ampia o il sistema domotico.

