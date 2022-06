Condizionatori e climatizzatori: sai davvero qual è la differenza

I termini “climatizzatore” e “condizionatore” generalmente vengono utilizzati in modo alternativo, come sinonimi, ma in realtà si tratta di apparecchi molto diversi.

Condizionatore: condizionatore, tecnicamente, è un dispositivo in grado di rinfrescare l’aria ma non anche di riscaldarla né di deumidificare una stanza.

Climatizzatore: il climatizzatore può non solo rinfrescare l’aria ma anche riscaldarla ed è in grado di deumidificare gli ambienti. Utilizza una pompa di calore.

Come scegliere un climatizzatore per la casa La scelta deve avvenire innanzitutto in funzione degli ambienti: maggiore è la loro superficie, tanto più elevata dovrà essere la potenza del motore del climatizzatore.

Per avere una stima affidabile della potenza del climatizzatore che fa al caso nostro, è sufficiente moltiplicare i metri quadrati dell'ambiente da climatizzare per 340, coefficiente fisso che corrisponde al numero di Watt necessari per climatizzare un metro quadrato. Il prodotto che otteremo indica il numero di TUB, ovvero la potenza approssimativa che dovrà avere il condizionatore da installare.

NB: il numero dei TBU deve essere riportato sull’imballaggio dell'apparecchio con la classe energetica di appartenenza.