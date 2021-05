Come pulire la cuccia del cane

La cuccia è l'ambiente dove il cane trascorre più tempo, il suo rifugio e il suo riparo, anche dentro casa. Per evitare che diventi un ricettacolo di germi e batteri e, quindi, un potenziale pericolo per il ostro amico di pelo e anche per noi, la pulizia è fondamentale. Ecco come procedere:

Come pulire una cuccia

La cuccia deve essere pulita almeno una volta a settimana. Prodotti e metodi, ovviamente, sono diversi in base alla tipologia e ai materiali.

Cuccia da esterno

Esposta alle intemperie, va lavata accuratamente sia dentro che fuori. Come detergente, l'ideale è una soluzione di acqua e sapone di Marsiglia da spruzzare abbondantemente sulle pareti, strofinare quindi con uno panno o una spugna moribida, non abrasiva, e poi risciacquare abbondantemente.Far asciugare bene, prima di riposizionare eventuali cuscini o coperte.

Cuccia in stoffa

In base ai materiali, può essere lavata a secco oppure in lavatrice o a mano. Indicati prodotti naturali, come olio di menta e olio di Neem che hanno un’azione antiparassitaria. Far asciugare bene per evitare ristagni maleodoranti di umidità.

Cuccia in vimini

Sempre più diffusa, per pulirla bene è sufficiente lasciarla in ammollo per mezz’ora in acqua, sale e mezzo limone. Asciugare con un panno in microfibra. Un po' di olio di lino la manterrà lucida

Come pulire il materassino della cuccia

Come la cuccia, anche il materassino deve essere lavato periodicamente per eliminare acari, germi, batteri e parassiti. Se siamo alla ricerca di una soluzione naturale, l'ideale è mescolare acqua, aceto e bicarbonato. In alternativa si può procedere con la vaporella.

Come disinfettare la cuccia

Oltre a lavarla, si deve quindi procedere a disinfettare la cuccia per tenere lontane pulci e zecche. Ottimo come antiparassitario l’olio di Neem .

Come profumare la cuccia

Oli essenziali come lavanda e rosa o sostanze naturali come aceto e limone, nebulizzati in modica quantità quando il nostro amico non riposa all'interno, daranno alla cuccia un odore fresco, di pulito ogni odore.

Prodotti online

Cuccia cani da esterno

Cuccia cani da interno

Cuccia vimini

Materassino cane