Rinfrescare casa senza usare il condizionatore : 5 modi infallibili

Caldo torrido, afa, sudore appiccicoso: per dire basta a tutto questo non serve il condizionatore, né spendere una fortuna in energia elettrica. Ecco quali sono per gli esperti i metodi migliori:

Infissi

Sembra strano, soprattutto quando il termometro è sopra ai 30 gradi, ma il modo migliore per avere fresco in casa è tenere gli infissi chiusi durante il giorno: in questo modo l’aria calda non entrerà in casa e la temperatura si manterrà costante.

Quando il sole cala e la temperatura si abbassa è il momento migliore per aprire finestre e balconi.

Tende

Le tende sono la barriera migliore contro il caldo estivo. Munirsi di tende, soprattutto se di colore chiaro, aiuta a respingere la radiazione solare. Per aumentare la frescura, poi, la sera è sufficiente bagnarne la parte finale: in questo modo si diffonderà umidità che contribuirà ad abbassare la temperatura. In assenza di tende, per impedire ai raggi del sole di entrare in casa sarà sufficiente abbassare tapparelle o tende da esterno.

Piante

Le piante in casa sono l'ideale contro l'afa: consentono infatti di mantenere la temperatura fresca, purificano l'aria e la ossigenano. Da prediligere i rampicanti che oltre ad essere belli esteticamente creano una barriera isotermica naturale, riducendo del 50% l’influenza degli agenti atmosferici.

Attenzione agli elettrodomestici

Gli elettrodomestici in tensione sprigionano calore: più ne abbiao più la temperatura di casa salirà. Meglio quindi, anche per ridurre i costi dell'energia elettrica, spegnere tutti quelli che non sono in uso. Anche le lampadine influiscono sulla temperatura degli ambienti: quelle a incandescenza, oltre a consumare di più, emanano più calore di quelle a fluorescenza o a Led. Dunquue facciamo attenzione.

Ventilatori

Se proprio non resistiamo, allora via al ventilatori, decisamente efficaci ma molto più economici dei condizionatori. Ci sono diversi modelli, a piantana, a torre o a soffitto, e l'effetto può essere amplificato con un semplice trucchetto: mettere davanti al ventilatore, in direzione dell'aria mossa dalle pale, un piatto con tanto ghiaccio.

