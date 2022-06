Privacy in balcone, terrazzo o giardino: le migliori soluzioni

Difficile avere privacy su terrazzi e balconi, per definizione luogi "aperti", in una città verticale come Napoli, dove lo sguardo spazia. Evitare sguardi indiscreti e godersi la privacy e leggere un libro, chattare o stare abbracciati con il proprio partner però non è impossibile. Ecco le soluzioni migliori

Divisori e separè

Innanzitutto le ringhiere dei balconi possono essere prolungate con una pratica rete a maglia. Tanti i tipi, acquistabili a metraggio, facili da installare proprio come da rimuovere.

Se il nostro terrazzo, balcone o giardino comunica con quello del vicino, la soluzione ideale è un divisorio: legno, alluminio, ferro, bambù o materiali sintetici ce n'è per tutti i gusti. Si impiantano nel terreno e il gioco è fatto.

Piante

Piante e fiori sono belle e anche utili per proteggere la nostra privacy. I rampicanti o gli arbusti a foglia larga renderanno più green il nostro spazio all'aperto e nel contempo ci proteggeranno da curiosi e sguardi indiscreti. Le più adatte sono

bambù : resistente e duraturo, ha radici profonde

: resistente e duraturo, ha radici profonde Nandina domestica : simile al bambù per caratteristiche, è una sempreverde che non ha bisogno di molte cure. Si adatta ai diversi climi e può essere utilizzata come siepe

: simile al bambù per caratteristiche, è una sempreverde che non ha bisogno di molte cure. Si adatta ai diversi climi e può essere utilizzata come siepe Clematidi: rampicanti, robuste e resistenti

Per avere un risultato d’effetto possiamo anche combinare differenti piante tra di loro e utilizzare una griglia come guida per fare in modo che le piante si sviluppino in altezza.

Tende

E' certamente la soluzione piùrapida, semplice ed efficace: riparano dal sole di giorno e dall'umidità di notte e proteggono da occhi indiscreti. Si tratta inoltre di una soluzione amovibile, non permanente: possono infatti essere aperte o chiuse senza difficoltà, se domotiche addirittura programmate con timer. L'alternativa ancora più economica, infine, è l'ombrelloni: davvero tanti i modelli in commercio, come quelli a parete, a mezza luna o a vela, pensati per adattarsi a ogni tipo di ambiente.

