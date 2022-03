Domotica e problem solution: via al 18mo bando Dyson

E' ufficialmente partita la 18ma edizione del James Dyson Award, concorso annuale dedicato agli studenti di ingegneria e design del prodotto. Sono state infatti aperte le iscrizioni che consentiranno di presentare invenzioni in grado di rivoluzionare la vita di tutti i giorni.

Dopo l'elevato numero di candidature negli ultimi anni, la James Dyson Foundation ha aumentato il premio in denaro in palio: i vincitori nazionali di quest’anno, che saranno annunciati a settembre, riceveranno infatti 5.900 euro per sviluppare la loro invenzione, più del doppio della somma assegnata negli anni precedenti.

Ad oggi, il concorso ha premiato più di 285 invenzioni: soluzioni per l’accessibilità al riciclaggio della plastica, contro l'eccessiva perdita di sangue dalle ferite da taglio o per il miglioramento della diagnostica medica a domicilio.

Come candidarsi

Le candidature devono essere inoltrate attraverso un modulo di domanda online sul sito James Dyson Award entro le 23.59 del 6 luglio 2022. I partecipanti devono spiegare che cos’è la loro invenzione, come funziona e il processo di sviluppo.

I migliori contributi - chiarisce la Foundation - risolvono un problema reale, sono spiegati in modo chiaro, mostrano uno sviluppo iterativo, forniscono prove di prototipazione e sono accompagnati da immagini e da un video. I giudici prenderanno in considerazione le restrizioni imposte alla prototipazione e allo sviluppo del prodotto a causa della pandemia di Covid-19.