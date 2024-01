Le 6 piante portafortuna da tenere in casa

Portano fortuna in amore o sul lavoro, richiamano energia positiva e dispensano gioia e allegria: sono le piante portafortuna. Belle da vedere, facili da coltivare, vanno tenute in casa e l'effetto è assicurato dal Feng Shui come dalle più antiche culture popolari del globo. Ecco le più "potenti", che non possono mancare in un appartamento:

Piante grasse: simboleggiano la forza, la tenacia, la fedeltà, costanza e soprattutto, come è facile derivare dal nome, l'abbondanza. Tra tutte, si fa notare la "pianta dei soldi" o albero di giada, nome scientifico Crassula ovata, succulenta della famiglia delle Crassulacee. Ha bisogno di una posizione luminosa ma non esposta direttamente ai raggi solari.

Albero della fortuna o Pachira: Le leggende del Sud America, dove è nata, e la tradizione orientale sono concordi nell'attribuire a questa pianta la capacità non solo di attirare ma anche di far restare la ricchezza in casa. Nel suo habitat naturale può superare i 15 metri di altezza, in casa cresce molto lentamente e di rado arriva a superare i 2 metri. È decisamente una pianta molto bella, caratterizzata dal tronco intrecciato. Richiede caldo, dunque meglio posizionarla lontano da correnti d'aria, in un luogo luminoso senza però esporla direttamente al sole.

La felce: con i suoi semi è stata utilizzata fin dagli albori della civiltà per protezione contro il male. Di sicuro la sua struttura le consente di assorbire inquinanti dall'aria ed è molto bella da vedere. Richiede poche cure, attenzione solo ad evitare i ristagni d'acqua, può tra l'altro essere collocata in posizione sospesa, con un bell'effetto arredamento.

Ficus Ginseng: le sue forme ricordano vagamente la sagoma di una persona e per gli orientali assicura protezione massima dal male. Di sicuro assorbe inquinanti e sostanze nocive, contribuendo a purificare l'aria.

Aloe vera: si crede che sia in grado di scacciare malocchio e diavolo e assorbire le negatività. In Sud America la si vede spesso sospesa sopra gli ingressi di abitazioni e locali commerciali. È anche una pianta dagli infiniti utilizzi.

Orchidee: in Oriente nell'antichità erano usate per preparare elisir d’amore e di eterna giovinezza. Per gli antichi Greci era simbolo di virilità e fertilità. Chiaramente trovano la loro posizione ideale in camera da letto