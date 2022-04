I 10 errori che fanno sembrare sciatto e trasandato il tuo appartamento

Se nonostante gli sforzi e la fatica per tenerla pulita e ordinata, la tua casa appare sempre trascurata, sciatta e vecchia, il rimedio potrebbe essere più semplice di quello che pensi. E non sevono costosi lavori di ristrutturazione o mobili nuovi. Ecco un pratico vademecum che ti aiuterà a migliorare rapidamente il look del tuo appartamento:

Occhio alla luce

La luce è fondamentale per dare un aspetto elegante, funzionale e pulito agli ambienti. L’illuminazione per conferire spaziosità e vitalità deve essere efficiente e ben calibrata. Meglio evitare diversi punti luce che confondono e creano intersezioni di ombre, preferendo un unico punto centrale, a soffitto, per ricorrere all'illuminazione a parete o alle lampade per aumentare la luce, all'occorrenza, di zone come il tavolo da pranzo o l'angolo lettura. Soprattutto no alla penombra, che dà un'idea davvero retò anche all'appartamento più moderno. Per gli ambienti da lavoro, come la cucina, sì alla luce bianca naturale. Per salotto o corridoio meglio una gamma più calda e riposante.

2. Tende: sì, ma...

Le tende sono necessarie per calibrare la luce naturale, riparare da eventuali spifferi e dare un tocco di eleganza all'ambiente. Devono però essere sempre ben pulte e stirate e, soprattutto, in linea con l'arredamento. Se l'ambiente è piccolo, decisamente no a tendaggi pesanti e troppo colorati: da preferire colori chiari e materiali leggeri, possibilmente in nunces neutre o pastello. Fantasie eccessive e colori troppo scuri assieme a tessuti pesanti contribuiscono infatti a rendere vecchio l’appartamento.

3. Vetri e specchi

Finestre impolverate o inzaccherate e specchi impolverati faranno piombare la tua casa nel più remoto passato, dando subito l'impressione di un ambiente zozzo e trascurato anche se dentro è tutto lindo e pulito. Per evitare tutto questo sarà sufficiente passare regolarmente un panno in microfibra (in commercio si trovano fantastici ed economici bastoni estensibili per procedere in maniera easy e senza sforzo).

4. Divani, poltrone & co

Divani e poltrone usurati e sfondati danno inevitabilmente un'aria di trascuratezza e invecchiano la casa. Se non è il momento di cambiarli o farli rivestire dal tappezziere, si può ricorrere ai pratici ed economici copri-divano, acquistabili un po' ovunque. Meglio optare per il monocolore, in nuance che ben si adatta ad arredi e tendaggi, e possibilmente per i modelli dotati di elastici o stringhe per il fissaggio

5. Pareti

Una mano di pittura neutra o - a seconda degli ambienti - pastello, oppure nuova carta da parati darà immediatamente un'aria più fresca alla tua casa. Evita sempre troppi ninnoli, quadri, quadretti e souvenir: pochi oggetti ad effetto renderanno chic e giovane la casa.

6. Arredare o accumulare?

Il troppo stroppia, anche in casa: il decluttering è fondamentale. Si può iniziare dando via o gettando tutto quello che non si è mai utilizzato negli ultimi 5 anni per passare quindi a quello che davvero stona con lo stile della casa e quindi a quello che più ingombra. Rigorosamente da evitare troppi mobili o arredi sproporzionati rispetto alla camera.

7. Stile

Lo stile è tutto: per dare carattere alla casa e, soprattutto, un'aria fresca e "giovane", è necessario evitare la cofusione - o almeno la confusione eccessiva - di stili e tendenze.

8. Pavimenti e tappeti

Il pavimento deve essere sgombro da oggetti e fili. Da evitare anche troppi tappeti, che andranno invece dosati con parsimonia e rispetto per le dimensioni e lo spazio della camera.

9. Vintage o vecchio?

I mobili vintage hanno il pregio di conferire calore ed eleganza all'ambiente, ma se si esagera e, soprattutto, non si effettua la necessaria manutenzione, inevitabilmente avranno un'aria vecchia e trascurata che si trasmetterà alla casa.

10. Manutenzione

La manutenzione è indispensabile: sostituite le lampadine a mano a mano che esauriscono la loro vita utile. Oliate cerniere e serrature. Intervenite rapidamente su crepe o cedimenti. Pulite con cura angoli e superfici. Indispensabile, all'occorrenza, una buona mano di pittura

