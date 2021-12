Albero di Natale: le tendenze più originali del 2021

Il Natale 2021 arriva in piena quarta ondata dell'epidemia di Covid. Inevitabile, quindi, che sia all'insegna della speranza e degli scongiuri: via libera allora, innanzitutto, al verde - declinato in ogni nuance e forma - e ai simboli scaramantici dalle decorazioni per l'albero al centrotavola passando per gli immancabili addobbi di porte e finestre.

Le idee più nuove ed originali si trovano sicuramente a San Gregorio Armeno. Qui infatti la fantasia, spesso geniale, dei napoletani dà vita

Protagonista indiscusso dei riti scaramantici, il corno - reinventato in infinite forme e dimensioni - sostituisce così le classiche palline per un albero di Natale assolutamente propiziatorio e trova spazio in qualsiasi decorazione, dalle ghirlande ai centro-tavola.

Per chi vuole andare sul classico, ma è sensibile ai temi dell'ambiente, c'è quindi un universo di decorazioni "green": carta riciclata o elementi naturali 100/100 come la frutta disidratata o i biscotti pan di zenzero da realizzare in casa, con i bambini, e mangiare a colazione o merenda.

I colori

E' il Pantone Color Institute ad anticipare le tendenze colore che saranno scelte da stilisti e opinion leader in fatto di moda. Nessun dubbio per il 2022: a dominare sarà il verde, colore simbolo di speranza, associato alle tinte della natura di primavera, segno di rinascita e ripresa.

Per addobbi veramente on the wave, quindi, con il verde, largo a lilla, rosa, azzurro e - vero must - indaco. Il nome che letteralmente significa "proveniente dall'India", e indica il colore della parte sottostante delle foglie dell'eucalipto, tra il viola, l'argento e l'azzurro.

Le luci

Irrinunciabili le luci: simbolo di vita, calore e famiglia. Attenzione a scegliere solo ed esclusivamente quelle garantite a norma, in negozi di fiducia, e a posizionarle correttamente, prestando sempre la massima attenzione. Il periodo natalizio, infatti, da sempre vede aumentare in maniera notevole gli incendi.

Il puntale

Per essere veramente chic, il puntale deve essere in linea con il resto delle decorazioni e rispettare lo stile degli addobbi, non troppo grande e neanche troppo piccolo. Stella per chi ama il classico, fiocco per i più romantici, Babbo Natale per i più piccoli o grande e sinuoso corno per allontanare gli influssi negativi

