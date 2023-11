Un Posto al Sole, anticipazioni: Rosa muore davvero? Fan preoccupati dopo l'agguato di camorra nella soap

Giallo in Un Posto al Sole. Fans in apprensione per Rosa. La sostituta di Raffaele come portiere di palazzo Palladini è finita in una resa dei conti tra camorristi nella soap. Si vede Rosa osservare da lontano Damiano e Manuel abbracciati mentre chiacchierano e poi dei malviventi in scooter avvicinarsi con fare minaccioso. Rosa riesce a urlare e a far mettere al riparo l'amato e poi il buio.

Daniela Ioia, l'attrice che interpreta Rosa, ha pubblicato una eloquente foto di scena in queste ore sui social dove tutta insanguinata, probabilmente dopo lo sparo, fa con le dita un segno di vittoria. E' il segnale che è sopravvissuta all'agguato?