Un Posto al Sole, anticipazioni dal 13 al 17 novembre: la camorra dà la caccia a un protagonista

Colpi di scena e sorprese nelle prossime puntate di Un Posto al Sole che andranno in onda da lunedì 13 novembre a venerdì 17: protagonisti assoluti Roberto e Marina alle prese ancora con Lara, Damiano e Viola che non riescono a nascondere i loro sentimenti, ed Eugenio che non trattiene la rabbia per quanto gli sta succedendo.

Roberto Ferri vuole mantenere i nervi saldi laddove invece Marina appare ancora incline a iniziative pericolose per entrambi. Lei, nonostante gli avvertimenti del marito, vuole vendicarsi di Lara a modo suo. Proprio Lara nel frattempo è vicina ad uscire dal carcere, ma qualcuno la mette in cattiva luce rispetto alle altre detenute.

Damiano prova a dividersi tra suo figlio, in un momento di profonda fragilità, e Viola. Nel frattempo la delusione di Eugenio nei riguardi della moglie è forte. Eduardo inizia i confronti con Tony, per regolare una volta per tutte i conti in sospeso. Inizia una fuga disperata verso la casa di una persona a lui molto vicina.

Micaela e Samuel continuano la loro relazione segreta, ma in modo sempre meno cauto. Nunzio fa così un discorso all'amico perché lasci Speranza, e Samuel mette a punto un piano per spingere la ragazza a prendere alla fine la decisione.

Alberto arriva da Clara proprio quando si trova in compagnia di Eduardo, rimanendone sconcertato: l'avvocato prende una decisione severa nei confronti della sua ex.

Un'improvvisa idea di Filippo contribuisce a dare una svolta al programma radio di Michele, mentre Rossella riesce finalmente a convincere Riccardo a portare avanti un'iniziativa a lungo rimandata.